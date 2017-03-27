В Одесі поліція зі стріляниною затримала одного з учасників розбійного нападу

В Одесі вранці в понеділок, 27 березня, поліція під час погоні відкрила вогонь по автомобілю, на якому пересувалися учасники розбійного нападу

Екіпаж спецвзводу поліції на вул. Заболотного помітив трьох чоловіків під час спроби скоїти розбійний напад на одесита. Викриті зловмисники спробували втекти на своєму автомобілі Audi, йдеться у заяві поліції.

Щоб зупинити авто, правоохоронці застосували табельну вогнепальну зброю. Під час погоні зловмисники скоїли кілька ДТП, авто було зупинене. Поліцейські затримали одного зі зловмисників, встановлені інші підозрювані і розшукуються.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, щввечері 25 березня у центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, під час якої чоловік отримав поранення.