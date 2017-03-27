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В Одесі поліція зі стріляниною затримала одного з учасників розбійного нападу

Під час погоні правоохоронці застосували табельну зброю
В Одесі вранці в понеділок, 27 березня, поліція під час погоні відкрила вогонь по автомобілю, на якому пересувалися учасники розбійного нападу
В Одесі поліція зі стріляниною затримала одного з учасників розбійного нападу Фото: dpchas.com.ua

Екіпаж спецвзводу поліції на вул. Заболотного помітив трьох чоловіків під час спроби скоїти розбійний напад на одесита. Викриті зловмисники спробували втекти на своєму автомобілі Audi, йдеться у заяві поліції.

Щоб зупинити авто, правоохоронці застосували табельну вогнепальну зброю. Під час погоні зловмисники скоїли кілька ДТП, авто було зупинене. Поліцейські затримали одного зі зловмисників, встановлені інші підозрювані і розшукуються.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, щввечері 25 березня у центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, під час якої чоловік отримав поранення.

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27 03 2017 21:17
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