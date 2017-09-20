В Одесі протестувальники пробиваються до міськради
Люди кричать "Ганьба". Деякі з активістів кажуть, що хочуть, щоб садочки та дитячі заклади в Одесі відповідали вимогам безпеки.
Міська влада не пускає до адмінбудівлі ані журналістів, ані представників протестувальників, - повідомляє кореспондент Громадського.
Додамо, що в реанімації обласної дитячої лікарні Одеси перебуває Катя Ной, яка отримала опіки ніг і верхніх дихальних шляхів, коли рятувала із пожежі в дитячому таборі "Вікторія" вісьмох дітей.
Нагадаємо, Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).
Крім того співробітники поліціі затримали та спільно з прокуратурою повідомили про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.
У мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з пожежників, які гасили пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.
Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.
Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.
Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.
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