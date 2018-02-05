В Одесі провели "Марш українського порядку", – ФОТО, ВІДЕО
У заході брали участь, за оцінками поліції, від 700 до 1000 осіб, зокрема представники партій "Національний корпус", ВО "Свобода" та руху "Правий сектор".
Марш стартував від пам'ятника Тарасу Шевченку і завершився на Соборній площі. Учасники акції скандували традиційні націоналістичні гасла: "Україна – понад усе!", "Слава нації – смерть ворогам" тощо.
Згідно із заявами організаторів маршу, цей захід має на меті продемонструвати перемогу українського народу, який 2 травня 2014 року в Одесі зупинив сценарій розвалу країни.
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Незадовго до початку проведення "Маршу українського порядку" біля місця проходження колони співробітники ГУНП в Одеській області виявили та затримали особу, яка при собі мала "предмет, схожий на бойову гранату".
"У зв'язку з тим, що вказана подія свідчить про можливе готування до вчинення терористичного акту, подальше документування буде здійснюватись Управлінням СБ України в Одеській області", – повідомили в поліції.
За інформацією першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, всі акції, які проходили в Одесі сьогодні, 2 травня, пройшли без зауважень та інцидентів.
"Заходи вже добігають кінця. Весь особовий склад Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС зі своїми завданнями впорались. У акціях взяли участь близько 4 тис. громадян на Куликовому полі та близько 700 людей – учасників маршу. Нагадаю, що їхню безпеку та безпеку всього міста гарантували 2 400 правоохоронців", – сказав Яровий.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі побили чоловіка, який йшов з квітами на Куликове поле.
Державна прикордонна служба України не пропустила для висвітлення подій 2 травня в Одесі громадян Італії, Чехії та Росії.
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