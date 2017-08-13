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В Одесі пройшла акція за права ЛГБТ

Правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайда у щільне кільце заради безпеки
В Одесі на Приморському бульварі одночасно проходять акція за права ЛГБТ та "акція за традиційні цінності".
В Одесі пройшла акція за права ЛГБТ Фото: twitter.com/radiosvoboda

Правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайда у щільне кільце заради безпеки, повідомляє "Радіо Свобода".


Фото: twitter.com/radiosvoboda


Фото: twitter.com/radiosvoboda

Спочатку учасники акції зібралися біля пам'ятника Дюку Рішельє і далі мали рушити до міськради. Однак, за оперативною інформацією "Радіо Свобода", активісти не дійшли до мерії. Відтак, їх вивезли на автобусах.

 

Нагадаємо, що 18 червня у Києві відбувся "Марш рівності". Службу у центральній частині Києва несли понад 5 тис. правоохоронців.

За даними правоохоронців, на Марші Рівності затримали 6 людей. Згодом, як повідомили в поліції, їх усіх відпустили.

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13 08 2017 12:17
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