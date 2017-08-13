В Одесі пройшла акція за права ЛГБТ

В Одесі на Приморському бульварі одночасно проходять акція за права ЛГБТ та "акція за традиційні цінності".

Правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайда у щільне кільце заради безпеки, повідомляє "Радіо Свобода".



Фото: twitter.com/radiosvoboda



Фото: twitter.com/radiosvoboda

Спочатку учасники акції зібралися біля пам'ятника Дюку Рішельє і далі мали рушити до міськради. Однак, за оперативною інформацією "Радіо Свобода", активісти не дійшли до мерії. Відтак, їх вивезли на автобусах.

Нагадаємо, що 18 червня у Києві відбувся "Марш рівності". Службу у центральній частині Києва несли понад 5 тис. правоохоронців.

За даними правоохоронців, на Марші Рівності затримали 6 людей. Згодом, як повідомили в поліції, їх усіх відпустили.