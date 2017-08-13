В Одесі пройшла акція за права ЛГБТ
Правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайда у щільне кільце заради безпеки, повідомляє "Радіо Свобода".
Фото: twitter.com/radiosvoboda
Фото: twitter.com/radiosvoboda
Спочатку учасники акції зібралися біля пам'ятника Дюку Рішельє і далі мали рушити до міськради. Однак, за оперативною інформацією "Радіо Свобода", активісти не дійшли до мерії. Відтак, їх вивезли на автобусах.
#лгбт-прайд скінчився. Не дійшли активісти до міськради, вивозять автобусами pic.twitter.com/97lHZjhwG5— Michael Shtekel (@mishajedi) 13 серпня 2017 р.
Нагадаємо, що 18 червня у Києві відбувся "Марш рівності". Службу у центральній частині Києва несли понад 5 тис. правоохоронців.
За даними правоохоронців, на Марші Рівності затримали 6 людей. Згодом, як повідомили в поліції, їх усіх відпустили.
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