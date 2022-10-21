RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі пройшло опитування щодо пам’ятника Катерині ІІ

Результати автоматичного підрахунку голосів будуть додатково оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради, яка і прийме остаточне рішення щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси".
В Одесі пройшло опитування щодо пам’ятника Катерині ІІ Фото: RT

В Одесі завершено електронне опитування щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини ІІ.

Про це повідомили у пресслужбі мерії міста.

"Сьогодні завершено електронне опитування з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", яке проводилось на вебпорталі "Соціально активний громадянин" з 20 вересня по 20 жовтня включно"– йдеться у повідомленні.

Під час електронного опитування мешканці Одеси відповідали на питання: "Як має бути вирішена доля пам’ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі в Одесі?".
 

Участь в онлайн-голосуванні взяли близько 8000 осіб.

За попередніми даними, найбільша кількість мешканців Одеси проголосувала за два варіанти: демонтаж монумента та за пропозицію залишити скульптурну композицію на місці, але доповнити її інформацією про діяльність імператриці. Проте в мерії повідомляють, що після завершення онлайн-голосування деякий час триватиме перевірка профілів користувачів, які ще не пройшли верифікацію на вебпорталі.

Електронний сервіс автоматично здійснює підрахунок голосів по кожному з винесених на обговорення варіантів, враховуючи виключно верифіковані профілі.

Результати автоматичного підрахунку голосів будуть додатково оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради. Остаточне рішення щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси" прийматиметься Одеською міською радою.

Раніше iPress повідомляв, що одеський мер Геннадій Труханов заявив, що в місті має бути створений парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого" – туди мають перемістити частину архітектурних пам'яток.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2022 09:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Обережно, дрова! Держава захищає від дров

Обережно, дрова! Держава захищає від дров'яних шахраїв у сервісі "ДроваЄ"

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal

Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Куп

Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.