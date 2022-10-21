В Одесі пройшло опитування щодо пам’ятника Катерині ІІ

Результати автоматичного підрахунку голосів будуть додатково оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради, яка і прийме остаточне рішення щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси".

В Одесі завершено електронне опитування щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини ІІ.

Про це повідомили у пресслужбі мерії міста.

"Сьогодні завершено електронне опитування з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", яке проводилось на вебпорталі "Соціально активний громадянин" з 20 вересня по 20 жовтня включно", – йдеться у повідомленні.

Під час електронного опитування мешканці Одеси відповідали на питання: "Як має бути вирішена доля пам’ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі в Одесі?".

Участь в онлайн-голосуванні взяли близько 8000 осіб.

За попередніми даними, найбільша кількість мешканців Одеси проголосувала за два варіанти: демонтаж монумента та за пропозицію залишити скульптурну композицію на місці, але доповнити її інформацією про діяльність імператриці. Проте в мерії повідомляють, що після завершення онлайн-голосування деякий час триватиме перевірка профілів користувачів, які ще не пройшли верифікацію на вебпорталі.

Електронний сервіс автоматично здійснює підрахунок голосів по кожному з винесених на обговорення варіантів, враховуючи виключно верифіковані профілі.

Результати автоматичного підрахунку голосів будуть додатково оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради. Остаточне рішення щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси" прийматиметься Одеською міською радою.

Раніше iPress повідомляв, що одеський мер Геннадій Труханов заявив, що в місті має бути створений парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого" – туди мають перемістити частину архітектурних пам'яток.