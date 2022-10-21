В Одесі пройшло опитування щодо пам’ятника Катерині ІІ
В Одесі завершено електронне опитування щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини ІІ.
Про це повідомили у пресслужбі мерії міста.
"Сьогодні завершено електронне опитування з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", яке проводилось на вебпорталі "Соціально активний громадянин" з 20 вересня по 20 жовтня включно", – йдеться у повідомленні.
Участь в онлайн-голосуванні взяли близько 8000 осіб.
За попередніми даними, найбільша кількість мешканців Одеси проголосувала за два варіанти: демонтаж монумента та за пропозицію залишити скульптурну композицію на місці, але доповнити її інформацією про діяльність імператриці. Проте в мерії повідомляють, що після завершення онлайн-голосування деякий час триватиме перевірка профілів користувачів, які ще не пройшли верифікацію на вебпорталі.
Електронний сервіс автоматично здійснює підрахунок голосів по кожному з винесених на обговорення варіантів, враховуючи виключно верифіковані профілі.
Результати автоматичного підрахунку голосів будуть додатково оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради. Остаточне рішення щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси" прийматиметься Одеською міською радою.
Раніше iPress повідомляв, що одеський мер Геннадій Труханов заявив, що в місті має бути створений парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого" – туди мають перемістити частину архітектурних пам'яток.
Додати коментар
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- ФОТО Атака Києва дронами: що відомо
- У Німеччині згорів готель для українських біженців
- Кінофестиваль у Каннах: Український фільм про війну отримав нагороду