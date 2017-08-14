В Одесі пройшли сильні зливи, вулиці міста затоплено, - ВІДЕО Вночі Одесу накрила сильна злива зі шквальним вітром

Уночі в Одесі пройшла сильна злива, яка супроводжувалася шквалистим вітром і затопила міські дороги.

Фото: dumskaya.net

За словами очевидців, машини "плавали" на Лузанівці, Пересипі і Середньофонтанській вулиці. Також повідомляють, що на Фонтанці затопило парковку торгового центру "Рів'єра", - повідомляє "Думская". Фото: dumskaya.net У цей час ситуація нормалізувалася. Нагадаємо, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.

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