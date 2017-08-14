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В Одесі пройшли сильні зливи, вулиці міста затоплено, - ВІДЕО

Вночі Одесу накрила сильна злива зі шквальним вітром
Уночі в Одесі пройшла сильна злива, яка супроводжувалася шквалистим вітром і затопила міські дороги.
В Одесі пройшли сильні зливи, вулиці міста затоплено, - ВІДЕО Фото: dumskaya.net

 За словами очевидців, машини "плавали" на Лузанівці, Пересипі і Середньофонтанській вулиці.

Також повідомляють, що на Фонтанці затопило парковку торгового центру "Рів'єра", - повідомляє "Думская".

Фото: dumskaya.net

У цей час ситуація нормалізувалася.

Нагадаємо, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.

 
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14 08 2017 11:22
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