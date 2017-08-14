НОВИНИУночі в Одесі пройшла сильна злива, яка супроводжувалася шквалистим вітром і затопила міські дороги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі пройшли сильні зливи, вулиці міста затоплено, - ВІДЕО
Вночі Одесу накрила сильна злива зі шквальним вітром
Фото: dumskaya.net
За словами очевидців, машини "плавали" на Лузанівці, Пересипі і Середньофонтанській вулиці.
Також повідомляють, що на Фонтанці затопило парковку торгового центру "Рів'єра", - повідомляє "Думская".
Фото: dumskaya.net
У цей час ситуація нормалізувалася.
Нагадаємо, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.
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14 08 2017 11:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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