В Одесі пройшов Марш рівності: двоє затриманих, - ФОТО
"До Приморського відділу поліції в м. Одеса працівниками поліції доставлено двох чоловіків, які скоювали хуліганські дії в центрі міста, вдаривши перехожого. Наразі встановлюється особи учасників конфлікту та обставини скоєного", - повідомили в поліції області.
У той же час, одеське видання "Думська" повідомляє, що затримані напали на учасників Маршу рівності в районі Катерининської площі.
Фото: Думская
Марш стартував о 9 ранку від Приморського бульвару.
Біля Воронцовського провулка, Катерининської та Думської площі встановлено огородження. Також перекриті Потьомкінські сходи.У той же час, одеське видання "Думська" повідомляє, що затримані напали на учасників Маршу рівності в районі Катерининської площі.
Фото: Думская
Співробітники поліції нікого не пускали на оточену територію, в тому числі пресу.
Разом з тим, опоненти ЛГБТ-фестивалю зібралися біля Дюка і молилися за традиційні сімейні цінності.
Фото: Думская
"Один з капеланів перегородив шлях маршу і почав кричати про "содомський гріх" і закликати учасників покаятися. Ті йому заперечили, що "Бог є любов". Поліція відтіснила священика, тоді він приєднався до "традиціоналістів" біля Дюка і продовжив проповідь за допомогою гучномовця", - пише видання.
Фото: Думская
Близько 10 ранку учасники маршу дійшли до Думської площі, де вже стояли автобуси, які організовано їх вивезли.
Фото: Думская
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Нагадаємо, у Києві в ніч на 12 серпня група невідомих осіб, погрожуючи зброєю, скоїла напад на двох молодих людей, нібито, через їхню "орієнтацію".
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