В Одесі пройшов Марш рівності: двоє затриманих, - ФОТО

Разом з тим, опоненти ЛГБТ-фестивалю зібралися біля Дюка і молилися за традиційні сімейні цінності.



Фото: Думская

"Один з капеланів перегородив шлях маршу і почав кричати про "содомський гріх" і закликати учасників покаятися. Ті йому заперечили, що "Бог є любов". Поліція відтіснила священика, тоді він приєднався до "традиціоналістів" біля Дюка і продовжив проповідь за допомогою гучномовця", - пише видання.



Фото: Думская