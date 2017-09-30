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В Одесі прихильники мера Труханова побилися з прихильниками Саакашвілі, – ФОТО

Зустрічати Саакашвілі прийшли близько 500 людей
В Одесі на площі біля Дюка побилися активісти, які чекали приїзду колишнього керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі.
В Одесі прихильники мера Труханова побилися з прихильниками Саакашвілі, – ФОТО Фото: dumskaya.net

Про це повідомляє "Думська".

Видання зазначає, що прихильники екс-губернатора побилися з активістами "Автомайдану" Євгена Резвушкіна, які представляли інтереси мера міста Геннадія Труханова.

Повідомляється, що Саакашвілі в Одесі зустрічало приблизно 500 осіб.


Фото: dumskaya.net

"Їх приїхав "тролити" агітаційний автомобіль "Автомайдану". З колонок дуже голосно грає музика, поруч знаходяться люди в масках Саакашвілі. Прихильників екс-президента Грузії ця активність, ясна річ, дратує. Між сторонами періодично спалахують сутички, які рознімає поліція", – йдеться в повідомленні.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

Згодом, за даними видання, прибув Саакашвілі, він виголосив промову і відправився гуляти містом, спричинивши затор на Катерининській вулиці, після чого пішов дивитися на палаючий будинок Руссова.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону.

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30 09 2017 21:40
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