В Одесі прихильники мера Труханова побилися з прихильниками Саакашвілі, – ФОТО

В Одесі на площі біля Дюка побилися активісти, які чекали приїзду колишнього керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Думська".

Видання зазначає, що прихильники екс-губернатора побилися з активістами "Автомайдану" Євгена Резвушкіна, які представляли інтереси мера міста Геннадія Труханова.

Повідомляється, що Саакашвілі в Одесі зустрічало приблизно 500 осіб.



Фото: dumskaya.net

"Їх приїхав "тролити" агітаційний автомобіль "Автомайдану". З колонок дуже голосно грає музика, поруч знаходяться люди в масках Саакашвілі. Прихильників екс-президента Грузії ця активність, ясна річ, дратує. Між сторонами періодично спалахують сутички, які рознімає поліція", – йдеться в повідомленні.



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Згодом, за даними видання, прибув Саакашвілі, він виголосив промову і відправився гуляти містом, спричинивши затор на Катерининській вулиці, після чого пішов дивитися на палаючий будинок Руссова.



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону.