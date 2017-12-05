В Одесі російський хімік організував нарколабораторію

Затриманий зізнався, що почав робити наркотики для себе і захопився процесом

Одеська поліція затримала 28-річного росіянина, хіміка за освітою, який організував в орендованому будинку нарколабораторію.

Під час обшуку в будинку було виявлено та вилучено лабораторне обладнання: скляні колби, шланги, піпетки, електронні ваги, пристрій для охолодження виготовлених речовин, фольгу; прекурсори, повідомляє прес-служба поліції.

Також поліція знайшла 600 доз амфетаміну та таблетки "Бупренорфін гідрохлорид" та "Бупрен IC" - близько 400 доз. Вартість вилученого амфетаміну за цінами "чорного ринку" становить 300 тисяч гривень, лікарського засобу - 80 тисяч гривень.

Затриманий зізнався, що почав робити наркотики для себе і захопився процесом.

"Спочатку я робив фен для себе, тому що бариги часто обманювали, кидали, товар був незрозумілої якості. Я подивився - виявилося, його доволі легко зробити, і я, власне кажучи, зробив. Мені сподобався процес хімії. Я читав статті, книги, зі своєї зарплати купував потрохи потрібне обладнання, скло", - розповів він.

Росіянин проживає в Україні вже п'ять років.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинили у Києві діяльність нарколабораторії з виготовлення метамфетаміну.