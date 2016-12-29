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В Одесі розшукують чоловіка, який здійснив подвійне вбивство

Введено план "Сирена"
Правоохоронці Одеської області розшукують 31-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жінки та дитини.
В Одесі розшукують чоловіка, який здійснив подвійне вбивство Фото:npu.gov.ua

Поліцейським надійшло повідомлення про загорання одного з будинків в смт. Овідіополь. Під час перевірки вказаної інформації в одній з кімнат було виявлено обгорілий жіночий труп, в іншій – тіло дитини. Обидва трупи були відрубаними головами, - повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.

Першочерговими оперативно-слідчими діями було встановлено особи загиблих. Ними виявилися 42-річна жінка та її дворічна дочка.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в ніч на середу в селищі Криве Озеро помер 32-річний місцевий житель Олександр Цукерман, до якого викликали поліцію. Як розповіли в поліції, вночі дружина потерпілого зателефонувала до відділення і повідомила, що її чоловік буянить.

За даними судмедекспертизи, причиною смерті Цукермана стали кулі, випущені поліцейськими з травматичної зброї.

Керівництвом Нацполіції прийнято рішення про розформування Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Згодом, глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе заявила, що весь керівний склад поліції Миколаївської області буде звільнено.

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29 12 2016 19:46
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