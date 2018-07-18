﻿В Одесі СБУ вилучила партію контрабандних цигарок на півмільйона

Співробітники СБ України спільно з Держприкордонслужбою блокували на Одещині контрабанду великої партії цигарок.

"Оперативники спецслужби затримали на території одного з прикордонних контрольованих районів Одеської області вантажний мікроавтобус під час переправлення понад сімдесяти тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору. Вартість затриманого вантажу цигарок становить більше ніж півмільйона гривень", - повідомляє прес-центр СБ України.



Фото: ssu.gov.ua

Тютюнові вироби були контрабандно ввезені з території так званої ПМР на ділянці державного кордону в Одеській області та призначалися для незаконного переправлення до країн Євросоюзу, за інформацією правоохоронців

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.