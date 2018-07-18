В Одесі СБУ вилучила партію контрабандних цигарок на півмільйона
"Оперативники спецслужби затримали на території одного з прикордонних контрольованих районів Одеської області вантажний мікроавтобус під час переправлення понад сімдесяти тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору. Вартість затриманого вантажу цигарок становить більше ніж півмільйона гривень", - повідомляє прес-центр СБ України.
Фото: ssu.gov.ua
Тютюнові вироби були контрабандно ввезені з території так званої ПМР на ділянці державного кордону в Одеській області та призначалися для незаконного переправлення до країн Євросоюзу, за інформацією правоохоронців
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив стратегію боротьби з контрабандою на засіданні уряду 20 червня.
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