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﻿В Одесі СБУ вилучила партію контрабандних цигарок на півмільйона

Цигарки були вивезені з території невизнаної Придністровської молдавської республіки
Співробітники СБ України спільно з Держприкордонслужбою блокували на Одещині контрабанду великої партії цигарок.
﻿В Одесі СБУ вилучила партію контрабандних цигарок на півмільйона Фото: su.gov.ua

"Оперативники спецслужби затримали на території одного з прикордонних контрольованих районів Одеської області вантажний мікроавтобус під час переправлення понад сімдесяти тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору. Вартість затриманого вантажу цигарок становить більше ніж півмільйона гривень", - повідомляє прес-центр СБ України.


Фото: ssu.gov.ua

Тютюнові вироби були контрабандно ввезені з території так званої ПМР на ділянці державного кордону в Одеській області та призначалися для незаконного переправлення до країн Євросоюзу, за інформацією правоохоронців

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив стратегію боротьби з контрабандою на засіданні уряду 20 червня.

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18 07 2018 11:13
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