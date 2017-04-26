В Одесі скасували декомунізацію вулиць, проведену Саакашвілі

Зникла вулиця Шухевича і провулки, перейменовані на честь загиблих в АТО

Одеська міська рада в середу перейменувала 56 вулиці в Одесі, які були перейменовані в травні минулого року головою області Михайлом Саакашвілі в рамках декомунізації.

На розгляд депутатів це питання вніс один із найближчих соратників мера Одеси Геннадія Труханова, голова промерської фракції Олег Бриндак. Рішення підтримали 46 депутатів.

Бриндак повідомив, що в торішньому рішенні є кілька помилок - деяких вулиць узагалі не існує, а деякі вже були на той час перейменовані, інформує "Думська".

Міськрада повернула старі назви вулиці і провулку Бабушкіна, вулицям Бірюкова, Валентини Терешкової, Гончарова, Обнорського, Бєлінського, Бадаєва, Богданова, що не підпадають під дію закону про декомунізацію.

Крім того, знову з'явився на карті міста проспект Маршала Жукова. Як заявили в мерії, в цьому випадку має місце протиріччя між двома статтями закону про декомунізацію. З одного боку, радянський воєначальник був міністром оборони і членом президії ЦК КПРС, тобто одним з керівників тоталітарної держави і партії. З іншого - не підлягають перейменуванню назви, пов'язані з іменами людей, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з України.

Назву Небесної Сотні міськрада присвоїла вулиці Карла Лібкнехта в Київському районі. Однойменний провулок назвали на честь Героїв Крут. Піонерський провулок, який Саакашвілі перейменував на Ліверпульський (на честь міста-побратима), став Фраполлі, вулиця Просвіти (колишня Правди) - Щастя, Гетьманський провулок (колишній Правди) - Натхнення, вулиця Романа Шухевича (колишня Ярослава Галана) - Захисників Вітчизни, вулиця Бернардацці (колишня Червоних Зір) - Храмовою.

Чапаєвські провулки, які розпорядженням колишнього губернатора отримали імена полеглих в АТО захисників України Володимира Терещенка, Олега Андрійця, Бориса Кифоренка, Віктора Діхтієвского, Ігоря Кисельова, Олега Стороженка, Юрія Асєєва, диригента Олександра Пресича і підполковника УНР Дмитра Неплія, стали Старокозацькими. Крім 9-го (Неплія), якого, за інформацією міськради, не існує.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів Україні підтримав розроблений Міністерством юстиції України законопроект, який скасовує дію всіх нормативно-правових актів часів Радянського Союзу.