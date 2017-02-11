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В Одесі спалахнула масштабна пожежа в санаторії

Площа пожежі - 500 квадратних метрів
В Одесі близько 22:00 середи, 1 листопада, загорівся покинутий двоповерховий корпус санаторію "Червоні зорі".
В Одесі спалахнула масштабна пожежа в санаторії Фото: dumskaya.net

Пожежа сталася в закритому нежитловому корпусі, але вогонь спалахнув за декілька метрів від приватних житлових будинків - мешканців прилеглих територій евакуювали, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Площа пожежі - 500 квадратних метрів. Корпус згорів повністю - перекриття та дах впали.

Як пише сайт "Думська", на території не працювали пожежні гідранти. Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

За словами місцевих жителів, у санаторії з березня цього року ніхто не мешкав - корпуси стояли закритими із забитими вікнами. 

Це не перша пожежа, яка виникла на території, - раніше там горів склад. Одесити переконані, що таким чином "хтось розчищає місце для будмайданчика".

Також місцеві говорять, що 1 листопада в корпусі оселилися двоє безпритульних - чоловік і жінка. Можливо, вони там і загинули. Пожежники цю інформацію поки не підтверджують.

Нагадаємо, що в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

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02 11 2017 08:40
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