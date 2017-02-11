В Одесі спалахнула масштабна пожежа в санаторії
Пожежа сталася в закритому нежитловому корпусі, але вогонь спалахнув за декілька метрів від приватних житлових будинків - мешканців прилеглих територій евакуювали, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Площа пожежі - 500 квадратних метрів. Корпус згорів повністю - перекриття та дах впали.
Як пише сайт "Думська", на території не працювали пожежні гідранти. Інформації про жертв і постраждалих поки немає.
За словами місцевих жителів, у санаторії з березня цього року ніхто не мешкав - корпуси стояли закритими із забитими вікнами.
Це не перша пожежа, яка виникла на території, - раніше там горів склад. Одесити переконані, що таким чином "хтось розчищає місце для будмайданчика".
Також місцеві говорять, що 1 листопада в корпусі оселилися двоє безпритульних - чоловік і жінка. Можливо, вони там і загинули. Пожежники цю інформацію поки не підтверджують.
Нагадаємо, що в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.
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