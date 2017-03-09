В Одесі спалахнула масштабна сутичка з поліцією на місці скандальної забудови, - ФОТО
Протестувальникам вдалося прорватися і розібрати другий поверх недобудованого особняка, повідомляє "Думська".
Згідно з повідомленням, спершу присутні протестувальники збирали підписи за зупинку будівництва особняка поблизу пам'ятника архітектури, а потім прорвалися на саму забудову.
Зазначається, що протестувальникам протистояли близько 100 поліцейських з кийками та сльозогінним газом, однак активістам таки вдалося прорватися через стіну правоохоронців, розібрати паркан і демонтувати другий поверх недобудованого будинку.
Додамо, що в ході демонтажу одному з активістів потрапила в голову цеглина. Його госпіталізували.
Нагадаємо, що в Одесі після спроби зірвати марш ЛГБТ група чоловіків попрямувала на будівництво до Воронцовського провулку, де влаштувала погром.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа