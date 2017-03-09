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В Одесі спалахнула масштабна сутичка з поліцією на місці скандальної забудови, - ФОТО

Протестувальникам протистояли близько 100 поліцейських з кийками та сльозогінним газом
В Одесі спалахнули сутички протестувальників з поліцією на місці скандальної забудови біля "будинку-стіни" на Воронцовському провулку.
В Одесі спалахнула масштабна сутичка з поліцією на місці скандальної забудови, - ФОТО Одеса. Фото: dumskaya.net

Протестувальникам вдалося прорватися і розібрати другий поверх недобудованого особняка, повідомляє "Думська".

Згідно з повідомленням, спершу присутні протестувальники збирали підписи за зупинку будівництва особняка поблизу пам'ятника архітектури, а потім прорвалися на саму забудову.

Зазначається, що протестувальникам протистояли близько 100 поліцейських з кийками та сльозогінним газом, однак активістам таки вдалося прорватися через стіну правоохоронців, розібрати паркан і демонтувати другий поверх недобудованого будинку.

Додамо, що в ході демонтажу одному з активістів потрапила в голову цеглина. Його госпіталізували.

Нагадаємо, що в Одесі після спроби зірвати марш ЛГБТ група чоловіків попрямувала на будівництво до Воронцовського провулку, де влаштувала погром.

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03 09 2017 15:38
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