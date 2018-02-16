В Одесі спалили опудало біля Генконсульства Росії

Спочатку йому відрубали голову, а потім спалили

У третю річницю боїв під Дебальцевим активісти пікетували консульство Російської Федерації в Одесі.

Із собою вони принесли опудало у військовій формі і з російським прапором на грудях.

Спочатку йому відрубали голову, а потім спалили, пише УНІАН.

До слова, генеральне консульство Білорусі в Одесі буде закрито до 23 лютого. Дипломатичне представництво закривається у зв'язку з постановою уряду Білорусі від 4 січня 2018 року. Генеральне консульство Республіки Білорусь в Одесі працювало у місті з 2011 року.