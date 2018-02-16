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В Одесі спалили опудало біля Генконсульства Росії

Спочатку йому відрубали голову, а потім спалили
У третю річницю боїв під Дебальцевим активісти пікетували консульство Російської Федерації в Одесі.
В Одесі спалили опудало біля Генконсульства Росії

Із собою вони принесли опудало у військовій формі і з російським прапором на грудях.

Спочатку йому відрубали голову, а потім спалили, пише УНІАН.

До слова, генеральне консульство Білорусі в Одесі буде закрито до 23 лютого. Дипломатичне представництво закривається у зв'язку з постановою уряду Білорусі від 4 січня 2018 року. Генеральне консульство Республіки Білорусь в Одесі працювало у місті з 2011 року.

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16 02 2018 20:19
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