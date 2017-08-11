В Одесі сталася стрілянина через місце на парковці
Під час сварки 35-річний одесит дістав пістолет і вистрілив два рази в груди своєму опонентові, повідомляє поліція.
Крім того, коли поранений чоловік намагався втекти, зловмисник почав його переслідувати, зробивши ще декілька пострілів.
"Постраждалого доставили в міську лікарню з діагнозом "кульове поранення грудної клітини". Слідством Таїровського відділення поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - розповіли правоохоронці.
Нагадаємо, що в центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", внаслідок чого водій іномарки загинув на місці.
За інформацією генерального прокурора України Юрія Луценка, вбитий в Харкові водій Audi Едуард Аксельрод причетний до організації вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
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