В Одесі сталася стрілянина через місце на парковці

Коли поранений чоловік намагався втекти, зловмисник почав його переслідувати

В Одесі конфлікт через паркувальне місце на вулиці Академіка Вільямса закінчився стріляниною і пораненням 32-річного чоловіка.

Під час сварки 35-річний одесит дістав пістолет і вистрілив два рази в груди своєму опонентові, повідомляє поліція.

Крім того, коли поранений чоловік намагався втекти, зловмисник почав його переслідувати, зробивши ще декілька пострілів.

"Постраждалого доставили в міську лікарню з діагнозом "кульове поранення грудної клітини". Слідством Таїровського відділення поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, що в центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", внаслідок чого водій іномарки загинув на місці.

За інформацією генерального прокурора України Юрія Луценка, вбитий в Харкові водій Audi Едуард Аксельрод причетний до організації вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.