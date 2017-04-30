В Одесі стався конфлікт між активістами: поліція затримала 10 осіб, - ФОТО
Конфлікт стався між активістами різних політичних поглядів, йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції в Одеській області.
"На пляжі "Отрада" в м. Одесі стався конфлікт між активістами різних політичних поглядів. Поліція не допустила його загострення. 10 осіб доставлено до Приморського відділу поліції в м. Одесі для встановлення обставин події", - йдеться в повідомленні.
Водночас, як повідомляє "Думская", підрозділи поліції забезпечували охорону правопрядку під час мирної акції громадян, які вимагали припинити будівництво в межах паркової та курортної зони. На місці подій присутні й інші активісти, які підтримували забудовника. При цьому, бійки як такої не сталося.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Проти будівництва виступали активісти "Автомайдану", "Вуличного фронту", "Сокола", "Громадянського фронту" і "Зеленого листа". Підтримувала забудовника "Рада громадської безпеки".
Фундамент незаконної споруди знаходився між комплексом "Отрада Біч Клаб" і бадмінтонним майданчиком.
Нагадаємо, що в Одесі облили фарбою меморіальну дошку і повалили пам'ятний знак Жукову.
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