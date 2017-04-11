В Одесі стався обвал частини житлового будинку

У будинку 1917 року будівництва обвалилася зовнішня стіна й арка на другому поверсі

Ввечері 3 листопада обвалилася стіна будинку №48 на Степовій вулиці в Одесі. У будинку проживають 13 осіб.

Виклик про надзвичайну подію надійшов приблизно о 20:00. У будинку 1917 року будівництва обвалилася зовнішня стіна й арка на другому поверсі, повідомляє радник голови обласної поліції Руслан Форостяк у Facebook.

Крім того, було пошкоджено газовий трубопровід і електромережу будівлі. 10 жителів, які в цей час перебували в будинку, евакуювали. Ніхто не постраждав.

Будинок відімкнули від газо- та електропостачання. Вирішується питання про тимчасове відселення мешканців.

Нагадаємо, що в місті Любешів (Волинська область) на Брестській вулиці частково обвалилася стіна місцевого технічного коледжу Луцького національного технічного університету.