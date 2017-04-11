CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВвечері 3 листопада обвалилася стіна будинку №48 на Степовій вулиці в Одесі. У будинку проживають 13 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі стався обвал частини житлового будинку
У будинку 1917 року будівництва обвалилася зовнішня стіна й арка на другому поверсі
Фото: dumskaya.net
Виклик про надзвичайну подію надійшов приблизно о 20:00. У будинку 1917 року будівництва обвалилася зовнішня стіна й арка на другому поверсі, повідомляє радник голови обласної поліції Руслан Форостяк у Facebook.
Крім того, було пошкоджено газовий трубопровід і електромережу будівлі. 10 жителів, які в цей час перебували в будинку, евакуювали. Ніхто не постраждав.
Будинок відімкнули від газо- та електропостачання. Вирішується питання про тимчасове відселення мешканців.
Нагадаємо, що в місті Любешів (Волинська область) на Брестській вулиці частково обвалилася стіна місцевого технічного коледжу Луцького національного технічного університету.
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04 11 2017 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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