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В Одесі стався обвал частини житлового будинку

У будинку 1917 року будівництва обвалилася зовнішня стіна й арка на другому поверсі
Ввечері 3 листопада обвалилася стіна будинку №48 на Степовій вулиці в Одесі. У будинку проживають 13 осіб.
В Одесі стався обвал частини житлового будинку Фото: dumskaya.net

Виклик про надзвичайну подію надійшов приблизно о 20:00. У будинку 1917 року будівництва обвалилася зовнішня стіна й арка на другому поверсі, повідомляє радник голови обласної поліції Руслан Форостяк у Facebook.

Крім того, було пошкоджено газовий трубопровід і електромережу будівлі. 10 жителів, які в цей час перебували в будинку, евакуювали. Ніхто не постраждав.

Будинок відімкнули від газо- та електропостачання. Вирішується питання про тимчасове відселення мешканців.

Нагадаємо, що в місті Любешів (Волинська область) на Брестській вулиці частково обвалилася стіна місцевого технічного коледжу Луцького національного технічного університету.

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04 11 2017 13:36
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