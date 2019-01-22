Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі стався вибух біля ресторану

Вибухівку було закладено з зовнішнього боку будівлі
В Одесі близько 8-ї години ранку 22 січня стався вибух у технічному приміщенні ресторану "Блеф", розташованого на вулиці Французький бульвар.
В Одесі стався вибух біля ресторану Фото: od.dsns.gov.ua

Вибух стався в результаті спрацьовування закладеного вибухового пристрою з зовнішнього боку будівлі, в районі вікна пральні, яка розміщена на першому поверсі двоповерхового ресторану на території санаторію "Чкаловський", повідомила прес-служба обласного управління ДСНС.

У результаті події сталося руйнування вікна та оздоблення стін без горіння. Загиблих і постраждалих немає. Причину та обставини події - встановлюють. Триває слідство.

Нагадаємо, що це вже другий такий випадок за два дні. 21 січня в результаті вибуху біля ресторану в Ванному провулку в Одесі постраждала одна людина.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 01 2019 11:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.