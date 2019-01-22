В Одесі стався вибух біля ресторану

В Одесі близько 8-ї години ранку 22 січня стався вибух у технічному приміщенні ресторану "Блеф", розташованого на вулиці Французький бульвар.

Вибух стався в результаті спрацьовування закладеного вибухового пристрою з зовнішнього боку будівлі, в районі вікна пральні, яка розміщена на першому поверсі двоповерхового ресторану на території санаторію "Чкаловський", повідомила прес-служба обласного управління ДСНС.

У результаті події сталося руйнування вікна та оздоблення стін без горіння. Загиблих і постраждалих немає. Причину та обставини події - встановлюють. Триває слідство.

Нагадаємо, що це вже другий такий випадок за два дні. 21 січня в результаті вибуху біля ресторану в Ванному провулку в Одесі постраждала одна людина.