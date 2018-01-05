CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВранці 1 травня в Одесі скоїли напад на колишнього главу місцевого відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі стріляли в екс-главу місцевого відділення "Правого сектора"
Очевидці стверджують, що нападників було двоє
Фото: 24tv.ua
Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook, де виклав затримання нападника.
Як повідомляє сам Стерненко, нападник вистрілив йому в область шиї ззаду з пістолета, а потім, при затриманні, стріляв по очевидцям інциденту.
Сергій Стерненко, попри поранення, також брав участь у затриманні нападника. Також потерпілий розповів, що в нього стріляли з травматичного пістолета. Зараз Стерненко очікує на місці події "швидку".
Очевидці стверджують, що нападників було двоє.
Нагадаємо, що 7 лютого невідомі також здійснили напад на екс-голову одеського відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка.
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