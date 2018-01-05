В Одесі стріляли в екс-главу місцевого відділення "Правого сектора"

Очевидці стверджують, що нападників було двоє

Вранці 1 травня в Одесі скоїли напад на колишнього главу місцевого відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook, де виклав затримання нападника.

Як повідомляє сам Стерненко, нападник вистрілив йому в область шиї ззаду з пістолета, а потім, при затриманні, стріляв по очевидцям інциденту.

Сергій Стерненко, попри поранення, також брав участь у затриманні нападника. Також потерпілий розповів, що в нього стріляли з травматичного пістолета. Зараз Стерненко очікує на місці події "швидку".

Очевидці стверджують, що нападників було двоє.

Нагадаємо, що 7 лютого невідомі також здійснили напад на екс-голову одеського відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка.