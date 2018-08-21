В Одесі стріляли в заступника директора комунального підприємства
"Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав від невідомого, який підбіг до його припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів з імовірно травматичної зброї. Наразі обставини події з'ясовуються. Поліцією вживаються заходи по встановленню і затриманню особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення", – повідомили правоохоронці.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє "Думская", потерпілий – заступник директора ЖКС "Чорноморський". Стріляли в нього з револьвера системи Нагана.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
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