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В Одесі стріляли в заступника директора комунального підприємства

45-річного чоловіка госпіталізували
В Одесі з вулиці Академіка Вільямса 45-річного одесита госпіталізували з вогнепальним пораненнями грудної клітини та передпліччя.
В Одесі стріляли в заступника директора комунального підприємства Фото: od.npu.gov.ua

"Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав від невідомого, який підбіг до його припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів з імовірно травматичної зброї. Наразі  обставини події з'ясовуються. Поліцією вживаються заходи по встановленню і затриманню особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення", – повідомили правоохоронці.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє "Думская", потерпілий – заступник директора ЖКС "Чорноморський". Стріляли в нього з револьвера системи Нагана.


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua

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21 08 2018 23:21
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