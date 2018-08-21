В Одесі стріляли в заступника директора комунального підприємства

"Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав від невідомого, який підбіг до його припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів з імовірно травматичної зброї. Наразі обставини події з'ясовуються. Поліцією вживаються заходи по встановленню і затриманню особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення", – повідомили правоохоронці.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.