В Одесі створили Telegram-бота Труханова у зв'язку з відсутністю мера

Щоб розпочати діалог потрібно відправити запитання "Де Труханов?"

Журналіст Микола Яковенко створив Telegram-бота на заміну міського голови Геннадія Труханова, який другий місяць не повертається з відпустки.

Бот "Труханов слухає" відповідає на питання про те, де знаходиться міськголова.

Щоб розпочати діалог потрібно відправити запитання "Де Труханов?".



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На це віртуальний очільник міста дає різноманітні відповіді, зокрема: "Є 1% ймовірності, що він сидів за кермом тієї самої Tesla, яку відправили в космос" або "Труханов або є в твоїй душі, або його там немає. Де він фізично - не так вже й важливо".

Продовжувати спілкування з ботом можна на наболілі для місцевих жителів теми: зокрема, можна запитати про кіоски з шаурмою, з якими намагався боротися мер, про його російське громадянство і про завод "Краян" (НАБУ якраз і розслідує законність покупки корпусів заводу мерією міста).



Скріншоти

Нагадаємо, сьогодні міський голова Одеси Геннадій Труханов, який півтора місяці не з'являвся на роботі, знову взяв відпустку.

Спочатку Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був перебувати до 28 січня.

Така поведінка Труханова може бути пов'язано з розслідуванням Національного антикорупційного бюро у "справі "Краяну".

Нагадаємо, йдеться про будівлю в складі цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", який на початку 2016 року було продано за 4 млн грн, а у вересні того самого року його придбала мерія Одеси вже за 185 млн грн.

Цю справу детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. У грудні 2016 року бюро ініціювало арешт рахунків ТОВ. У середині січня НАБУ повідомило про підозру депутатові Одеської облради Олегу Бабенку через спробу дати хабар 500 тис. доларів за зняття арешту з рахунків. Затримати депутата не вдалося, він утік.

У рамках розслідування афери НАБУ проводило обшуки в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова та у нього вдома.

Геннадій Труханов займає пост мера Одеси з 2014 року. За цей час він встиг стати фігурантом скандалу.

У 2016 році з'явилася інформація, що Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями. Ці дані перевіряла Служба безпеки України. Сам Труханов заперечував цей факт.