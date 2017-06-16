В Одесі суддя виправдав свого колегу, який санкціоновав розгін місцевого Євромайдану

Київський районний суд Одеси виправдав суддю Одеського окружного адмінсуду Олега Стеценка, який 25 листопада 2013 року своєю постановою заборонив проводити будь-які мирні акції в центрі міста.

Слідчі вважали, що таке рішення Стеценка підпадає під дію частини 2 статті 375 КК України - винесення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, заподіяло тяжкі наслідки, повідомляє Думська.

Йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Сам Стеценко на суді заявив, що винесена ним постанову на той момент узгоджувалася з чинною практикою Вищого адміністративного суду України.

"Жоден з свідків не викрив Стеценка у винесенні ним завідомо неправосудного постанови", - йдеться у вироку суду.

Це рішення судді Стеценка дозволило чинній на той момент владі розігнати перші намети Євромайдану в Одесі.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили екс-керівника комунального підприємства, який возив до Києва "антимайданівців".