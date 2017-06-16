В Одесі суддя виправдав свого колегу, який санкціоновав розгін місцевого Євромайдану
Слідчі вважали, що таке рішення Стеценка підпадає під дію частини 2 статті 375 КК України - винесення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, заподіяло тяжкі наслідки, повідомляє Думська.
Йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
Сам Стеценко на суді заявив, що винесена ним постанову на той момент узгоджувалася з чинною практикою Вищого адміністративного суду України.
"Жоден з свідків не викрив Стеценка у винесенні ним завідомо неправосудного постанови", - йдеться у вироку суду.
Це рішення судді Стеценка дозволило чинній на той момент владі розігнати перші намети Євромайдану в Одесі.
Нагадаємо, раніше на Київщині засудили екс-керівника комунального підприємства, який возив до Києва "антимайданівців".
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