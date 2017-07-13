В Одесі сильна злива затопила підземні переходи
"При ремонті Преображенської була знята стара бетонна плита над переходом. Тому під час учорашньої зливи перехід залило. На місці старої плити будуть встановлювати нову посилену", - заявили у прес-службі міськради, повідомляє "Думська".
За даними мерії, воду з переходу зараз відкачують. Щоб перебратися на інший бік дороги, людям доводиться йти до найближчого наземного переходу.
Крім цього, злива буквально за півгодини викликала справжній потоп на Лонжероні. Дощова вода водоспадом текла по сходах, що ведуть до моря. Через це відпочивальникам було складно піднятися з пляжу в місто.
Нагадаємо, що в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області після зливи Новопланівський міст став схожим на водоспад.
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