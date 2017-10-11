У чотирьох містах України припинена робота аеропортів через "замінування", - ОНОВЛЕНО

В Одесі тимчасово припинена робота однойменного міжнародного аеропорту через повідомлення про мінування.

Інформація про те, що на стоянці біля аеропорту стоїть замінований автомобіль, надійшла сьогодні опівдні. Її телефоном повідомив невідомий, який подзвонив до кабінету директора.

На місці працюють всі необхідні служби. Триває евакуація громадян, - повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Крім того, невідомий об 11:51 повідомив про мінування комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя". Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інформацію обласної поліції. У зв'язку з повідомленням також триває евакуація. На місці працюють кінологи і поліція.

Повідомлення про мінування аеропорту перевіряють і в Херсоні. Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, інформація надійшла об 11:55, повідомив її, як і в попередніх випадках, невідомий.

ЗМІ Дніпра з посиланням на патрульну поліцію міста повідомляють, що є ймовірність мінування аеропорту цього міста. Туди для перевірки також прибули спеціальні служби.

Нагадаємо, хвиля "мінувань" вчора прокотилася Києвом. Анонімні повідомлення про замінування "червоної" гілки столичного метро, а також наметового містечка на Майдані Незалежності, на щастя, виявилися помилковими.