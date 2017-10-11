Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У чотирьох містах України припинена робота аеропортів через "замінування", - ОНОВЛЕНО

Об'єкти перевіряють кінологи і вибухотехніки
В Одесі тимчасово припинена робота однойменного міжнародного аеропорту через повідомлення про мінування.
У чотирьох містах України припинена робота аеропортів через "замінування", - ОНОВЛЕНО Фото: з вільних джерел

Інформація про те, що на стоянці біля аеропорту стоїть замінований автомобіль, надійшла сьогодні опівдні. Її телефоном повідомив невідомий, який подзвонив до кабінету директора.

На місці працюють всі необхідні служби. Триває евакуація громадян, - повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Крім того, невідомий об 11:51 повідомив про мінування комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя". Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інформацію обласної поліції. У зв'язку з повідомленням також триває евакуація. На місці працюють кінологи і поліція.

Повідомлення про мінування аеропорту перевіряють і в Херсоні. Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, інформація надійшла об 11:55, повідомив її, як і в попередніх випадках, невідомий.

ЗМІ Дніпра з посиланням на патрульну поліцію міста повідомляють, що є ймовірність мінування аеропорту цього міста. Туди для перевірки також прибули спеціальні служби.

Нагадаємо, хвиля "мінувань" вчора прокотилася Києвом. Анонімні повідомлення про замінування "червоної" гілки столичного метро, а також наметового містечка на Майдані Незалежності, на щастя, виявилися помилковими.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2017 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.