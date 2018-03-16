CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКерівника Головного управління роботи з іноземцями та особами без громадянства одеського облуправління Державної міграційної служби впіймали на хабарі 10 тис. доларів.
Нагадаємо, Стрийський міськрайонний суд Львівської обл. засудив мера міста Сколе Львівської області Володимира Москаля до 6,5 років позбавлення волі за хабарництво.
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В Одесі чиновника міграційної служби спіймали на хабарі $10 тисяч, - ФОТО
Двом іноземцям повинні були оформити фіктивні шлюби з громадянками України
ФОТО: facebook.com/LarysaSargan
Чиновник повинен був вирішити питання про надання дозволу на постійне перебування на території України двох іноземців. Він планував оформити для них фіктивні шлюби з громадянками України, - повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).
Нагадаємо, Стрийський міськрайонний суд Львівської обл. засудив мера міста Сколе Львівської області Володимира Москаля до 6,5 років позбавлення волі за хабарництво.
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16 03 2018 21:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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