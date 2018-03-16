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В Одесі чиновника міграційної служби спіймали на хабарі $10 тисяч, - ФОТО

Двом іноземцям повинні були оформити фіктивні шлюби з громадянками України
Керівника Головного управління роботи з іноземцями та особами без громадянства одеського облуправління Державної міграційної служби впіймали на хабарі 10 тис. доларів.
В Одесі чиновника міграційної служби спіймали на хабарі $10 тисяч, - ФОТО ФОТО: facebook.com/LarysaSargan

Чиновник повинен був вирішити питання про надання дозволу на постійне перебування на території України двох іноземців. Він планував оформити для них фіктивні шлюби з громадянками України, - повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Нагадаємо, Стрийський міськрайонний суд Львівської обл. засудив мера міста Сколе Львівської області Володимира Москаля до 6,5 років позбавлення волі за хабарництво.
 

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16 03 2018 21:25
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