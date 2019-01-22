В Одесі трьох осіб затримали за побиття поліцейського
Подія сталася біля Іванівського мосту.
"Водій, якого зупинили за не включення світлового сигналу повороту при здійсненні маневру, спочатку відреагував на законні вимоги патрульного агресивною лайкою, а дочекавшись підмоги двох друзів, разом із ними накинувся на поліцейського з кулаками", - повідомили в прес-службі Малиновського відділу поліції в Одесі.
Співробітника правоохоронних органів із черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини госпіталізували.
Наразі триває слідство.
За фактом вчинення правопорушення відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
За скоєне підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.
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