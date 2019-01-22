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В Одесі трьох осіб затримали за побиття поліцейського

Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі
В Одесі у вівторок, 22 січня, затримали трьох осіб – одеситів 28-ми та 35-ти років і 35-річного мешканця області – за вчинення насильства щодо співробітника поліції.
В Одесі трьох осіб затримали за побиття поліцейського Фото: unian.net

Подія сталася біля Іванівського мосту.

"Водій, якого зупинили за не включення світлового сигналу повороту при здійсненні маневру, спочатку відреагував на законні вимоги патрульного агресивною лайкою, а дочекавшись підмоги двох друзів, разом із ними накинувся на поліцейського з кулаками", - повідомили в прес-службі Малиновського відділу поліції в Одесі.

Співробітника правоохоронних органів із черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини госпіталізували.

Наразі триває слідство.

За фактом вчинення правопорушення відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.

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22 01 2019 18:37
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