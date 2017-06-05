CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ніч на 6 травня в Одесі біля будинку, де розміщуються волонтерські організації і штаб "Самооборони Одеси" прогримів вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі у дворі волонтерського центру стався вибух, - ВІДЕО
На місці події вибухнула граната, ймовірно РГД-5
Фото: dpchas.com.ua
Як повідомили у поліції, на місці події на вул.Канатній, 35 вибухнула граната, ймовірно РГД-5. На місці працює слідчо-оперативна група, - повідомляє місцеве видання Думская.net.
Раніше у дворі цього ж будинку подібний інцидент стався у серпні 2015 року.
Також видання оприлюднило запис з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вибуху.
Нагадаємо, в Одесі були посилені заходи безпеки у зв'язку з проведенням у місті заходів із нагоди річниці трагедії 2 травня 2014 року.
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