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В Одесі у дворі волонтерського центру стався вибух, - ВІДЕО

На місці події вибухнула граната, ймовірно РГД-5
В ніч на 6 травня в Одесі біля будинку, де розміщуються волонтерські організації і штаб "Самооборони Одеси" прогримів вибух.
В Одесі у дворі волонтерського центру стався вибух, - ВІДЕО Фото: dpchas.com.ua

Як повідомили у поліції, на місці події на вул.Канатній, 35 вибухнула граната, ймовірно РГД-5. На місці працює слідчо-оперативна група, - повідомляє місцеве видання Думская.net.

Раніше у дворі цього ж будинку подібний інцидент стався у серпні 2015 року. 

Також видання оприлюднило запис з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вибуху.

Нагадаємо,  в Одесі були посилені заходи безпеки у зв'язку з проведенням у місті заходів із нагоди річниці трагедії 2 травня 2014 року.

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06 05 2017 11:49
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