Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі у спаленій іномарці Lexus знайшли тіло бізнесмена

Загиблий займався комерційною діяльністю, хоч офіційно не був працевлаштований
Співробітники Київського відділу поліції Одеси розслідують причини й обставини вбивства приватного підприємця, обгорілий труп якого виявлено в середу у спаленій іномарці Lexus на вулиці Дача Ковалевського.
В Одесі у спаленій іномарці Lexus знайшли тіло бізнесмена Фото: ukrinform.ua

"Слідчо-оперативна група поліції, що прибула на місце події услід за рятувальниками, які гасили підпалену іномарку Lexus, виявила обгорілий труп 29-річного мешканця Одеси. Встановлено, що загиблий займався комерційною діяльністю, хоч офіційно не був працевлаштований", - заявила керівник відділу комунікацій Одеського главку поліції Олена Войтенко, повідомляє "Укрінформ".

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 115  (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Слідчі ведуть розслідування за двома версіями: пограбування підприємця та кримінальна розбірка, пов'язана з комерційною діяльністю загиблого. Вживаються необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до цього злочину", - додала Войтенко.

Нагадаємо, що в Дніпрі невідомі особи в автомобілі ВАЗ випустили більш ніж 30 куль з автомата по машині місцевої охоронної фірми, після чого зникли. В результаті нападу двоє охоронців отримали тяжкі тілесні ушкодження, а їхній клієнт - приватний підприємець - загинув.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2017 13:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat