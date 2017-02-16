В Одесі у спаленій іномарці Lexus знайшли тіло бізнесмена
"Слідчо-оперативна група поліції, що прибула на місце події услід за рятувальниками, які гасили підпалену іномарку Lexus, виявила обгорілий труп 29-річного мешканця Одеси. Встановлено, що загиблий займався комерційною діяльністю, хоч офіційно не був працевлаштований", - заявила керівник відділу комунікацій Одеського главку поліції Олена Войтенко, повідомляє "Укрінформ".
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
"Слідчі ведуть розслідування за двома версіями: пограбування підприємця та кримінальна розбірка, пов'язана з комерційною діяльністю загиблого. Вживаються необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до цього злочину", - додала Войтенко.
Нагадаємо, що в Дніпрі невідомі особи в автомобілі ВАЗ випустили більш ніж 30 куль з автомата по машині місцевої охоронної фірми, після чого зникли. В результаті нападу двоє охоронців отримали тяжкі тілесні ушкодження, а їхній клієнт - приватний підприємець - загинув.
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