В Одесі сталася масова сутичка в ході протестів: начальнику поліції розбили голову, - ФОТО
Мітингувальники поштовхалися з поліцією і знесли ворота Літнього театру. Спершу частина активістів мирно спілкувалася з прибулим на мітинг директором компанії "Солинг", якій в грудні минулого року передали в оренду територію Літнього театру, інформує "Думська".
Бізнесмен переконував городян, що нічого висотного в Міському саду побудовано не буде і обіцяє показати проект в лютому майбутнього року. Однак орендар не зміг переконати активістів і покинув місце зустрічі. Після невеликої бійки з поліцією натовп прорвався на територію Літнього театру.
Активісти зняли ворота Літнього театру. Шеф одеської поліції Дмитро Головін спробував втихомирити бешкетників, проте ті стали його штовхати. Співробітники поліції заступилися за начальника. Відбулися декілька зіткнень з правоохоронцями.
Начальник одеської поліції Головін отримав травму в ході зіткнень з протестувальниками - йому розбили голову.
Воротами, знятими з Літнього театру, активісти підперли вхід в будівлю мерії.
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