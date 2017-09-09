В Одесі відкрили "автохаб" для розмитнення вживаних авто
За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який був присутній на відкритті, раніше власники автомобілів та брокери протягом багатьох тижнів здійснювали в порту митне та інше документальне їх оформлення, а зараз оформлення оперативно здійснюється різними державними і технічними службами через "єдине вікно" автохабу, пише "Укрінформ".
Голова Одеської ОДА Максим Степанов розповів, що авто в контейнерах доправлятимуть на територію "автохаба". Після розмитнення автомобіль будуть відправляти на спеціальний майданчик для огляду профільними службами, а власник буде подавати митну декларацію. Тут же він отримає свідоцтво про реєстрацію, номери будь-якого регіону України та навіть зможе поставити машину на СТО, якщо необхідно, пише "Думская".
На думку Степанова, відкриття "автохаба" допоможе збільшити кількість автомобілів, що доставляються в Україну морем. Зараз цей показник становить 30%.
Нагадаємо, у 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
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