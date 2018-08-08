В Одесі вітчим кілька місяців розбещував 14-річну падчерку

В Одесі поліція розслідує факт тривалого розбещення 40-річним чоловіком своєї 14-річної пасербиці.

"За словами дитини, 40-річний вітчим протягом декількох місяців погрозами примушував її виконувати різні непристойні дії відносно себе, зі свого боку робив те ж відносно неї. Залякана чоловіком дівчина довгий час боялася зізнатися матері і зробила це тільки зараз. Наразі з нею працюють психологи", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

Відзначено, що коли правоохоронці прибули на місце події і чекали повернення додому підозрюваного, останній, помітивши поліцейських, почав тікати. Однак через кілька хвилин переслідування його зупинили на одній із вулиць міста, де він намагався сховатися.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Розбещення неповнолітніх". Зараз вирішується питання про затримання правопорушника.

Нагадаємо, що в Одеській області 29-річний чоловік зґвалтував 8-річного хлопчика. Розшукати дитину вдалося завдяки місцевим жителям, які побачили останнього з незнайомим.