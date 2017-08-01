В Одесі внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків
8 січня о 00.55 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Геллера у Київському районі Одеси в приватному будинку стався вибух, будинок горить.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінологи та працівники ДСНС. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
Після ліквідації пожежі було виявлено два чоловічих тіла - 67-річного власника будинку та квартиранта - учасника АТО, громадянина однієї із сусідніх держав.
За попереднім висновком експерта, у будинку були порушені вимоги пожежної безпеки, у зв’язку з чим виник виток газу, вибухнув газовий котел і сталося руйнування будівлі. Внаслідок цього двоє чоловіків зазнали несумісних з життям тілесних ушкоджень.
Також в один з медичних закладів Одеси було доставлено 90-річну господарку будинку з діагнозом перелом гомілки, забій грудної клітини та отруєння продуктами горіння. Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Роботи з розчищення будинку проводилися силами військовослужбовців ЗСУ, співробітників ДСНС. Під час їх було встановлено, що особливості вибуху - вигляд його епіцентру та деякі характеристики - вказують на те, що він, з великою ймовірністю, міг статися не внаслідок витоку газу, а від застосування вибухівки.
На місці події продовжуються роботи з розчищення зруйнованої будівлі, працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники СБУ, спеціалісти ДСНС. Усі обставини встановлюються, вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 194 ч. 2 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).
Нагадаємо, 4 січня у Сумах на вулиці Металургів, 24, близько 21:00 стався вибух у квартирі на 6 чи 7 поверсі, через що постраждали кілька квартир.
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