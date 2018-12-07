В Одесі вночі чоловік стріляв по підлітках, які каталися на скейтах
"Невстановлена особа з хуліганських мотивів здійснила декілька пострілів з пристрою по відстрілу травматичного боєприпасу в групу молоді, що каталася на скейтах поблизу пам'ятника Воронцову, двоє з цих юнаків отримали тілесні ушкодження, один з них виявився неповнолітнім", - написав радник глави поліції області Руслан Форостяк у Facebook.
Місцева самооборона затримали правопорушника та передала правоохоронцям.
Пізніше чоловіка було доставлено до відділку поліції, де наразі вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до ЄРДР за ознаками правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, також вирішується питання про затримання правопорушника у порядку ст. 208 КПК України.
Особа перевіряється на причетність до інших можливих правопорушень.
Нагадаємо, що у Шевченківському районі столиці застрелили чоловіка. Інцидент стався на вулиці Щусева. Тіло потерпілого без ознак життя виявила перехожа.
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