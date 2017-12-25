В Одесі водій намагався на автомобілі заїхати в супермаркет

На чоловіка склали протоколи за чотирма статтями

В Одесі водій Peugeot намагався на автомобілі заїхати в супермаркет, розбив вітрину магазину і зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Як повідомляють у прeсс-службі патрульної поліції Одеси, зіткнення з ВАЗ сталося близько 9 години ранку на перетині вулиць Старопортофранківської та Тираспольської. Стверджується, що водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

За словами очевидців, перед цим чоловік розбив вітрину магазину і намагався на автомобілі заїхати в супермаркет. Згодом порушника зупинив екіпаж патрульної поліції на вулиці Чорноморського козацтва.

На водія складено протоколи за чотирма статтями: "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП", "Керування в стані сп'яніння", "Залишення місця ДТП" і "Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування".



Фото: facebook.com/odesapolice



Фото: facebook.com/odesapolice

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