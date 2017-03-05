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В Одесі викрили провокаторку і повернули її назад в Придністров'я, - ВІДЕО

При затриманні жінка намагалася видати себе за іншу людину, називаючи її дані
Вчора в Одесі на Куликовому полі затримали і надалі депортували в Придністров'я жительку Бендер Ангеліну Крамчанінову - провокаторку, яка зазвичай з'являється в Одесі під час пам'ятних дат - 10 квітня, 2 і 9 травня.
В Одесі викрили провокаторку і повернули її назад в Придністров Скріншот

"Її кар'єра почалася з початку 2014 року. Улюблені теми - русскій мір, "святе православ'я" і "ми одесити, а вони приїжджі". Сама Ангеліна є жителем так званої "ПМР", уродженка міста Бендери. Одесу вона відвідує строго в дні масових заходів сепаратистського спрямування, після яких відбуває назад додому. Ангеліна приїжджає завжди добре проінструктований і до вказівок для місцевого Сепар-бомонду", - повідомили в ГО "Оберіг", прикріпивши відео затримання любительки Росії. Дані Ангеліни є на сайті "Миротворець", пише "Думская".

При затриманні жінка намагалася видати себе за іншу людину, називаючи її дані.

При цьому паспорта громадянина України у неї не було, тому Ангеліну депортували назад на батьківщину.

Нагадаємо, одесити третій рік вшановують жертв трагедії 2 травня 2014 року. В місті відбулися три мітинги, участь в яких взяли тисячі містян.

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03 05 2017 18:58
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