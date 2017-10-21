В Одесі викрили військового ЗСУ, який продавав вибухівку

В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовця Збройних сил України, який займався виготовленням та збутом вибухових пристроїв.

Затриманим виявився 27-річний інженер однієї з військових частин Одеської області.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що капітан ЗСУ здійснював виготовлення вибухових пристроїв, а також незаконно зберігав вибухові речовини. Зокрема, у липні поточного року правоохоронцями задокументовано факт підконтрольної реалізації громадянину двох конструктивно змінених мобільних телефонів, учбового та бойового електродетонатора, за що він одержав 2600 гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції області.

За словами правоохоронців, чоловік був затриманий під час реалізації конструктивно-змінених мобільних телефонів та бойових електродетонаторів на суму близько 8 тис. гривень.

На даний момент вирішується питання про порушення кримінальних проваджень за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку жовтня співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на вимаганні чотирьох поліцейських в зоні проведення АТО.