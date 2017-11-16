В Одесі вилучено понад 20 млн готівкою, - ФОТО ЗМІ повідомляють про обшуки в будинках, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Киваном.

Співробітники СБУ під час слідчих дій у великого одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн гривень готівкою і більше ста печаток фіктивних підприємств.

Фото: sbu.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, слідство вивчає обставини використання зазначених підприємств і грошей у схемі фінансування ДНР і ЛНР за участю колишнього депутата Одеської міськради. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України). Як уточнює Інтерфакс-Україна, мова йде про голову партії Батьківщина, екс-депутата Верховної Ради і Одеської міськради Ігоря Маркова. Фото: sbu.ua При цьому джерела в правоохоронних органах повідомили, що обшуки проводяться у будівлях, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Киваном, власником інвестиційно-будівельної компанії KADORR Group. Це бізнес-центр Наполеон на вулиці Успенської (з самого ранку і до, як мінімум, 17:30 охорона БЦ не пускала всередину співробітників і відвідувачів), а також у будівлі за адресою Французький бульвар, 66/2, де розташований пов'язаний з бізнесменом 7-й канал (вхід у будівлю також блокувався СБУ).

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