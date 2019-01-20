В Одесі й Києві Нацкорпус вимагає відсторонення Труханова

В Одесі представники "Національного корпусу" в неділю проводять акцію проти мера міста Геннадія Труханова.

Як повідомляється у відеотрансляції на сторінці "Національний Корпус – Одеса" в Facebook, в акції беруть участь близько 200 людей, інформує "Українська правда".

Представник одеського осередку Нацкорпусу Сергій Варламов повідомив, що учасники акції вимагають від влади притягнути Труханова до кримінальної відповідальності.

"Через складну криміногенну ситуацію, яка склалася в одеському регіоні, у нас є дві вимоги до влади – відсторонення Труханова від займаної посади та притягнення його до кримінальної відповідальності за всі злочини, скоєні проти українського народу та одеситів", - зазначив він.

Раніше на сторінці повідомлялося, що у неділю одночасно запалять фаєри, сигнальні вогні та вивісять баннер "SOS Oдеса" ряд українських міст: Київ, Дніпро, Харків, Луганщина, Херсон, Черкаси, Львів, Тернопіль, Суми, Рівне, Запоріжжя, Маріуполь, Кропивницький, Полтава, Конотоп, Краматорськ, Чернівці, Чернігів.

У той же час на Майдані Незалежності в Києві також пройшла акція "SOS Одеса": близько двадцяти представників Нацкорпусу розгорнули банер з написом "SOS Одеса" і запалили фаєри.

Учасники акції скандували "Одеса - це Україна".

Як пояснили журналістам представники Нацкорпусу, їхня мета - звернути увагу правоохоронних органів на критичну ситуацію в Одесі.

Серед проблем, які, на думку НК, заслуговують на увагу - напади на учасників громадських організацій, незаконна забудова узбережжя і руйнування історичного центру міста.

Нагадаємо, що у Малиновському районному суді Одеси в четвер, 22 грудня, почався розгляд по суті справи мера міста Геннадія Труханова і посадових осіб одеської міськради, звинувачених у заволодінні 185 млн гривень.