В Одесі з Куликового поля евакуюють людей через "замінування"
Затримано чоловіка, який поводився агресивно стосовно поліцейських, повідомляє "Українська правда" з посиланням на речника Нацполіції Ярослав Тракало.
За його словами, після отримання повідомлення про замінування поліція створила коридор і попросила людей відійти, щоб кінологи і вибухотехніки могли обстежити територію.
Фото: поліція Одещини
Однак група громадян відмовилася відійти, і поліція їх відтіснила, щоб звільнити прохід для кінологів та вибухотехніків.
"Один з громадян почав агресивно поводитися стосовно поліцейських, він був затриманий за злісну непокору поліції. Наразі його доправлено до одного з територіальних відділів поліції. В подальшому його діям буде надана правова кваліфікація", - сказав Тракало.
Фото: поліція Одещини
Він наголосив, що поліція вкотре закликає громадян виконувати законні вимоги поліцейських, оскільки вони спрямовані на забезпечення охорони громадського порядку.
Нагадаємо, що сьогодні зранку Куликове поле в Одесі відкрили для охочих вшанувати пам'ять загиблих 2 травня 2014 року.
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