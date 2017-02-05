В Одесі з Куликового поля евакуюють людей через "замінування"

Поліція проводить евакуацію громадян з Куликового поля в Одесі через повідомлення про замінування.

Затримано чоловіка, який поводився агресивно стосовно поліцейських, повідомляє "Українська правда" з посиланням на речника Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, після отримання повідомлення про замінування поліція створила коридор і попросила людей відійти, щоб кінологи і вибухотехніки могли обстежити територію.



Фото: поліція Одещини

Однак група громадян відмовилася відійти, і поліція їх відтіснила, щоб звільнити прохід для кінологів та вибухотехніків.

"Один з громадян почав агресивно поводитися стосовно поліцейських, він був затриманий за злісну непокору поліції. Наразі його доправлено до одного з територіальних відділів поліції. В подальшому його діям буде надана правова кваліфікація", - сказав Тракало.



Фото: поліція Одещини

Він наголосив, що поліція вкотре закликає громадян виконувати законні вимоги поліцейських, оскільки вони спрямовані на забезпечення охорони громадського порядку.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Куликове поле в Одесі відкрили для охочих вшанувати пам'ять загиблих 2 травня 2014 року.