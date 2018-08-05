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В Одесі з отруєнням шаурмою госпіталізовано 13 людей

Серед них одна дитина 2015 року народження
В Одесі з отруєнням шаурмою госпіталізовано 13 осіб.
В Одесі з отруєнням шаурмою госпіталізовано 13 людей Фото: iPress.ua

Державною установою "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" зареєстровано випадки захворюваності на гостру кишкову інфекцію серед населення Одеси, пов'язані з вживанням шаурми в кафе "Вкус Востока", яке розташоване на вул. Канатна, 99, - повідомила прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Загалом госпіталізовано 13 осіб, у тому числі одну дитину 2015 року народження. Попередній діагноз у трьох осіб - гастроентерит, у 10 осіб - харчова токсикоінфекція середнього ступеню тяжкості.

Рішенням Головного управління було тимчасово припинено обіг харчових продуктів до усунення виявлених порушень вимог законодавства про харчові продукти.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають. Ситуація на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.

Також у школі Новомосковська у Дніпропетровській області 8 травня відбулася лінійка до Дня пам'яті та примирення, під час якої учні відчули нездужання.

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08 05 2018 17:21
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