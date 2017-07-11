В Одесі за ніч згоріли 19 автомобілів

В Одесі на ряді парковок сталися пожежі, внаслідок чого вогонь пошкодив 19 автомобілів.

Перші дві пожежі сталися на території житлового масиву "Райдужний". Між двома вогнищами було близько 150 метрів. В результаті п'ять машин згоріли повністю, ще чотири - пошкоджені вогнем частково. Надзвичайна ситуація сталася близько трьох годин ночі, повідомляє "7 телеканал".

Далі інцидент стався в центрі міста на вулиці Базарній. Тут у вогні постраждали ще п'ять машин.

Останнє загоряння сталося на вулиці Рекордній в 5:30. На місці пожежі знайшли залишки пластикової пляшки, дроту і батарей на капоті однією з згорілих машин.

Всього внаслідок пожежі постраждали п'ять машин. На місцях працюють співробітники ДержНС. З'ясовуються всі обставини подій.

Нагадаємо, що найпопулярнішими марками автомобілів, які викрадають в Україні, є ВАЗ, ЗАЗ та Toyota.