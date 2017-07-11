Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі за ніч згоріли 19 автомобілів

На місцях працюють співробітники ДержНС, з'ясовуються всі обставини подій
В Одесі на ряді парковок сталися пожежі, внаслідок чого вогонь пошкодив 19 автомобілів.
В Одесі за ніч згоріли 19 автомобілів Фото: 7kanal.com.ua

Перші дві пожежі сталися на території житлового масиву "Райдужний". Між двома вогнищами було близько 150 метрів. В результаті п'ять машин згоріли повністю, ще чотири - пошкоджені вогнем частково. Надзвичайна ситуація сталася близько трьох годин ночі, повідомляє "7 телеканал".

Далі інцидент стався в центрі міста на вулиці Базарній. Тут у вогні постраждали ще п'ять машин.

Останнє загоряння сталося на вулиці Рекордній в 5:30. На місці пожежі знайшли залишки пластикової пляшки, дроту і батарей на капоті однією з згорілих машин.

Всього внаслідок пожежі постраждали п'ять машин. На місцях працюють співробітники ДержНС. З'ясовуються всі обставини подій.

Нагадаємо, що найпопулярнішими марками автомобілів, які викрадають в Україні, є ВАЗ, ЗАЗ та Toyota.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 11 2017 11:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.