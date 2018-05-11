Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі заарештували чоловіка, який знущався з кошенят

37-річний чоловік звинувачується у жорстокому поводженні з тваринами
Київський районний суд Одеси заарештував на 60 днів без альтернативи внесення застави чоловіка, який знущався над бездомними кошенятами.
В Одесі заарештували чоловіка, який знущався з кошенят Фото: з відкритих джерел

37-річний чоловік звинувачується у жорстокому поводженні з тваринами (частина 3 статті 299 Кримінального кодексу), повідомляється на сайті суду.

Як з'ясувалося, протягом декількох місяців співмешканка обвинуваченого через соцмережі брала додому кошенят, які перебували під опікою волонтерів. Однак після отримання тварин чоловік не тільки не надавав їм відповідних умов для проживання, а й знущався над ними.

"Обвинувачений наносив кошенятам удари, завдавав пошкоджень і піддавав їх впливу термічних факторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили кілька фактів знущання над кошенятами.

Нагадаємо, що 7 серпня в Одесі вперше в історії України правоохоронці оголосили підозру чоловікові за жорстоке поводження з тваринами, а суд взяв його під варту без права на внесення застави. Чоловік вбивав котів на очах у своєї маленької дитини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 11 2018 18:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.