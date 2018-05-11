В Одесі заарештували чоловіка, який знущався з кошенят

Київський районний суд Одеси заарештував на 60 днів без альтернативи внесення застави чоловіка, який знущався над бездомними кошенятами.

37-річний чоловік звинувачується у жорстокому поводженні з тваринами (частина 3 статті 299 Кримінального кодексу), повідомляється на сайті суду.

Як з'ясувалося, протягом декількох місяців співмешканка обвинуваченого через соцмережі брала додому кошенят, які перебували під опікою волонтерів. Однак після отримання тварин чоловік не тільки не надавав їм відповідних умов для проживання, а й знущався над ними.

"Обвинувачений наносив кошенятам удари, завдавав пошкоджень і піддавав їх впливу термічних факторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили кілька фактів знущання над кошенятами.

Нагадаємо, що 7 серпня в Одесі вперше в історії України правоохоронці оголосили підозру чоловікові за жорстоке поводження з тваринами, а суд взяв його під варту без права на внесення застави. Чоловік вбивав котів на очах у своєї маленької дитини.