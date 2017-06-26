Агента ФСБ, який передавав дані через російського генконсула затримали в Одесі
"Агент Зима. Він же агент Гравер. Він же громадянин Росії і громадянин Молдови Ігор Ткаченко. Колишній начальник зв'язку батальйону "Днестр" так званої ПМР, колишній військовослужбовець підрозділів ГРУ ГШ РФ. І діючий агент ФСБ і Міністерства держбезпеки Придністров'я. Приїхав в Одесу вербувати офіцерів СБУ", - повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Facebook.
За словами журналіста, після затримання Ткаченко відверто розказав, що отримані дані передавав через в.о. Генконсула РФ в Одесі Євгена Шульцева.
На запитання про ставлення до нього з боку української спецслужби відповів: "Я можу сказати" Слава Україні, СБУ слава! "Годують добре, читати, писати, дивитися телевізор не забороняють. Поводяться коректно. Але ж я, коли потрапив до них, думав, що це як гестапо. Що мене на найближчій" гілляці "повісять".
Нагадаємо, вчора, 25 червня в Одесі поліція перевіряла на наявність вибухівки будівлю центрального автовокзалу і прилеглу територію.
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