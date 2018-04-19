В Одесі затримали мігранта-ісламіста, який перебував у міжнародному розшуку

Одеські оперативники затримали чоловіка - члена міжнародної ісламістської організації, який перебував у міжнародному розшуку

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

33-річний громадянин сусідньої держави підозрюється правоохоронними органами своєї Батьківщини в організації терористичної організації та участі в її діяльності, а також у розпалюванні ворожнечі та приниженні людської гідності. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але він втік зі своєї країни, тож його було оголошено в міждержавний розшук.

Встановлено, що територію України правопорушник перетнув нелегально у березні цього року. В Одесі він мешкав у приватному орендованому будинку, де його і виявили.

Наразі чоловіка затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали "злодія в законі", який організував зустріч кримінальних авторитетів.