В Одесі затримали на хабарі заступника начальника митного посту

30 січня 2017 року слідчі прокуратури Одеської області спільно з працівниками Служби безпеки України та управлінням внутрішньої безпеки Держфіскальної служби в області затримали заступника начальника митного посту Одеської митниці на хабарі.

Як повідомляється на сайті прокуратури Одеської області, посадовця митниці викрили під час отримання хабара у сумі 800 доларів США від представника підприємства за безперешкодне митне оформлення двох контейнерів з товарами.

Крім того, згідно з повідомленням, під час слідчих дій з'ясувалося, що до цього митник вже одержав від громадянина 2500 доларів США за розмитнення п’яти контейнерів з продукцією.

Слідчі дії у даній справі тривають.

Нагадаємо, 4 січня в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.