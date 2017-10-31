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В Одесі затримали підозрювану у підриві полковника СБУ Хараберюша, – Грицак

За виконання своєї роботи зловмисниця отримала, за попередніми даними, 15 тис. доларів
Служба безпеки України затримала в Одесі підозрювану у підриві полковника Служби Олександра Хараберюша.
В Одесі затримали підозрювану у підриві полковника СБУ Хараберюша, – Грицак Фото: з вільних джерел

Про це під час брифінгу 31 жовтня заявив глава СБУ Василь Грицак. Трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".

"Слідством та оперативними співробітниками СБУ був проведений великий обсяг роботи, у результаті якого особу, яка нами сьогодні обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього теракту, було виведено на контрольовану нами територію і сьогодні затримано в Одесі. В Одесу вона прибула для того, щоб отримати біометричний паспорт. За погодженням зі слідчим СБУ, я назву ім’я цієї людини. Це Прасолова Юлія Володимирівна 13 липня 1988 року народження, проживала у Донецьку по вулиці Артема, 67", – сказав він.

За виконання своєї роботи вона отримала, за попередніми даними, 15 тис. доларів.

Нагадаємо, в результаті вибуху автомобіля в Маріуполі загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш.

Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської.

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31 10 2017 20:23
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