В Одесі затримали підозрювану у підриві полковника СБУ Хараберюша, – Грицак
Про це під час брифінгу 31 жовтня заявив глава СБУ Василь Грицак. Трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".
"Слідством та оперативними співробітниками СБУ був проведений великий обсяг роботи, у результаті якого особу, яка нами сьогодні обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього теракту, було виведено на контрольовану нами територію і сьогодні затримано в Одесі. В Одесу вона прибула для того, щоб отримати біометричний паспорт. За погодженням зі слідчим СБУ, я назву ім’я цієї людини. Це Прасолова Юлія Володимирівна 13 липня 1988 року народження, проживала у Донецьку по вулиці Артема, 67", – сказав він.
За виконання своєї роботи вона отримала, за попередніми даними, 15 тис. доларів.
Нагадаємо, в результаті вибуху автомобіля в Маріуполі загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш.
Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської.
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