В Одесі затримали трьох росіян, які погрожували перехожому ножем
Про це інформує прес-служба відомства.
"До поліції звернувся 25-річний одесит та повідомив, що в центрі міста, коли він переходив дорогу на пішохідному переході, на нього несподівано виїхав автомобіль Toyota Avensis. Із салону вискочили троє невідомих та під приводом того, що чоловік нібито заважає їм проїхати, почали погрожувати ножем. Після цього правопорушники сіли в автівку і поїхали", - йдеться у повідомленні.
Фото: ГУ НП
Проте згодом співробітники батальйону поліції особливого призначення затримали вказаний в орієнтуванні автомобіль. В його салоні знаходилися всі троє чоловіків, які виявилися громадянами РФ.
На місце події було направлено слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції. Оглянувши транспортний засіб зловмисників, поліцейські виявили в його салоні декілька предметів, схожих на холодну зброю. Їх було вилучено та направлено на експертизу. Наразі правопорушників затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.
Нагадаємо, 7 лютого невідомі здійснили напад на екс-голову одеського відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка.
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