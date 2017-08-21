В Одесі затримали жінку, яка розмістила в мережі відео з підвішуванням собаки

В Одесі поліцейські затримали жінку, яка оприлюднила в мережі відео, як вона підвішує на дереві собаку.

Про це повідомив в Facebook радник глави ГУ Нацполіції України в Одеській області Руслан Форостяк.

"Зараз з'ясовуються всі обставини. За адресою, де утримується тварина, знаходиться слідчо-оперативна група Київського відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області та зоозахисники. За попередніми даними вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст. 299 КК – жорстоке поводження з тваринами", – заявив він.

Форостяк зазначив, що якщо факти підтвердяться, то тварину вилучать, а жінку притягнуть до кримінальної відповідальності. Поліцейські з'ясовують, хто знімав відео.

При цьому він додав, що одного відео для залучення жінки до відповідальності недостатньо, оскільки вона може заявити, що це була інсценізація чи вона насправді допомагала собаці або таким чином про неї піклувалася, наприклад, підвішуючи тварину, щоб її помити.

Радник глави ГУ Нацполиции зазначив, що в розібратися в цій справі допоможуть зоозахисники, експерти і ветеринари. Він також повідомив, що за попередніми даними прокуратура підтримує підозру жінці правопорушення передбаченому ст. 299 КК, за якою їй загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, 4 серпня закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами набув чинності.

Згідно із законом, жорстоке поводження – це знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, які заподіяли тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.

Раніш суд присудив півроку тюрми киянину, якого обвинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.