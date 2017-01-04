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В Одесі завершився фестиваль Гуморина-2017, – ФОТО

Карнавальна хода в цьому році затрималася на годину
У суботу, 1 квітня, відбувся традиційний фестиваль гумору і сатири Гуморина в Одесі.
В Одесі завершився фестиваль Гуморина-2017, – ФОТО Фото: dumskaya.net

Як повідомляє кореспондент Думської, карнавальна хода одеської Гуморини на Дерибасівській в цьому році затрималася на годину.

"На чолі процесії, за поліцейськими машинами, йшли діти в тільниках, що зображують символ минулих гуморин, того самого морячка з 1970-х. За ними рухалися учасники фестивалю Комедіада – клоуни зі всього світу, – а також фестивалю Руде місто. Потім були байкери, любителі переодягатися в костюми героїв японських аніме – косплеєри, – комерційні учасники та представники молодіжних творчих колективів".


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

З'явився на Гуморині і Дарт Вейдер в оточенні штурмовиків, гвардійців імператора та Чубакки.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

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01 04 2017 22:30
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