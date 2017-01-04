В Одесі завершився фестиваль Гуморина-2017, – ФОТО
Як повідомляє кореспондент Думської, карнавальна хода одеської Гуморини на Дерибасівській в цьому році затрималася на годину.
"На чолі процесії, за поліцейськими машинами, йшли діти в тільниках, що зображують символ минулих гуморин, того самого морячка з 1970-х. За ними рухалися учасники фестивалю Комедіада – клоуни зі всього світу, – а також фестивалю Руде місто. Потім були байкери, любителі переодягатися в костюми героїв японських аніме – косплеєри, – комерційні учасники та представники молодіжних творчих колективів".
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
З'явився на Гуморині і Дарт Вейдер в оточенні штурмовиків, гвардійців імператора та Чубакки.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
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